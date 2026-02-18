Fallecieron cinco adolescentes en el incendio de un desván cerca de Barcelona

Cinco adolescentes fallecieron debido a un incendio originado en el desván de un edificio residencial en la localidad Manlleu, en la provincia Barcelona. Según informaron los bomberos de la Generalitat de Cataluña, el siniestro se detectó poco antes de la medianoche en la azotea del inmueble, donde se localizó a las víctimas en un desván de almacenaje.

Aunque las autoridades mantienen la cautela mientras concluyen las labores de identificación, la portavoz del gobierno catalán, Elia Tortolero, señaló que los indicios preliminares sugieren que la mayoría de los fallecidos podrían ser menores de edad.

El operativo de emergencia se activó tras la alerta de vecinos sobre la presencia de humo en la escalera principal. Al extinguir las llamas, los bomberos encontraron a la primera víctima en parada cardiorrespiratoria y, tras una búsqueda intensiva, localizaron a otros cuatro jóvenes dentro del mismo compartimento, quienes no presentaban signos vitales. Además del saldo mortal, cuatro personas resultaron heridas leves.

Actualmente, el tribunal superior de justicia de Cataluña ha abierto una investigación judicial para determinar las causas del fuego y el motivo por el cual el grupo se encontraba reunido en el área de trasteros, un espacio no destinado al uso residencial.