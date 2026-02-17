Conindustria: producción industrial creció 5,4 % en 2025 y espera dar un salto de 12,7 % en 2026

La manufactura privada venezolana cerró el cuarto trimestre de 2025 con un crecimiento interanual de 9,5 %, impulsado por un mes de diciembre particularmente dinámico, que registró un salto de 17,5 % en el volumen de producción.

Aunque el desempeño anualizado cerró con una expansión de 5,4 %, por debajo del 16,1 % alcanzado en 2024, el sector mantiene una tendencia positiva que confirma su resiliencia y capacidad de adaptación.

El presidente de Conindustria, Tito López, destacó que estos resultados “son la demostración clara de que la industria venezolana sigue de pie, invirtiendo, produciendo y generando empleo, aún en medio de restricciones que en cualquier otro país habrían paralizado al aparato productivo”.

Afirmó que a pesar de los distintos escenarios, la industria logró cerrar el año con un Índice de Confianza Industrial (ICI) de 8 %, sustentado en una mejor cartera de pedidos y una gestión más eficiente de inventarios.