Venezuela ganó a Curazao en la Serie de las Américas

Los ya clasificados Navegantes del Magallanes, en representación de Venezuela, cerraron esta ronda de la Serie de las Américas venciendo a Curazao 12-4, poniéndose a la par de Panamá en la clasificación.

Los de César Isturiz apretaron el acelerador desde el 2do al 4to episodio, concretando en esta instancia 10 rayitas, destacando un sencillo de Wilfredo Tovar para 2 carreras y par de dobles de Romer Cuadrado y José Gomez.

En la defensa, la nave contó nuevamente con una sólida labor monticular, permitiendo apenas 4 rayitas del rival en 9 entradas, siendo el brazo abridor Yohander Méndez (1-0) quien se adjudicó la victoria tras 5 entradas en la loma, 3 carreras permitidas y 1 boleto otorgado.

Por su parte, Gillian Wernet (0-1) fue el derrotado la noche de este miércoles, lanzando en 2 entradas y permitiendo 4 carreras limpias.

En el ocaso del compromiso, un confiado Magallanes ya veía cerca el triunfo, y aún teniendo la pizarra a favor con una sólida ventaja, apareció el slugger destacado de la «nave turca» para sellar una gran noche a nivel individual.

Renato Núñez conectó un cuadrangular en la parte alta del 8vo episodio, mando a la goma a Hernán Pérez que estaba en circulación, agregando 2 carreras a la cuenta de Venezuela.

Núñez culminó su noche bateando de 5-2 con 3 carreras impulsadas, y aunque su actuación vino de menos a más, culminó su noche como el más productivo en la tripulación de César Isturiz en el cierre de la primera fase.