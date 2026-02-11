Venezuela consolida su pase a semifinales de la Serie de las Américas

Navegantes del Magallanes no baja su ritmo en la Serie de las Américas, y luego de cumplir con su jornada libre retomaron el camino de las victorias.

En esta ocasión, los monarcas de Venezuela derrotaron con autoridad a Caimanes de Barranquilla (Colombia) por 11 a 5, lo cual certificó su pase a las semifinales.

En el mismo primer inning, los bates de Wilfredo Tovar y Ángel Reyes protagonizaron cuadrangulares solitarios para tomar la ventaja en la pizarra. A la altura del tercero, Hernán Pérez también dejó su marca de poder con un vuelacercas, mientras que renato núñez empujó otra con sencillo productor.

El cuarto capítulo se caracterizó por ser muy productivo para ambos conjuntos. Por el lado de Magallanes, Tucupita Marcano remolcó dos con un triple, y minutos más tarde anotó otra tras un lanzamiento desviado. A su vez, caimanes respondió con jonrón de tres carreras de Carlos Arroyo.

Ya en el sexto, Tucupita protagonizó otra oportuna conexión que le permitió a luis sardiñas anotar la octava carrera de la noche. Acto seguido, Ángel Reyes se fue nuevamente para la calle, solo que esta vez con dos compañeros en circulación.