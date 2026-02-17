Perú en alerta: se activa el estado de emergencia por el fenómeno El Niño costero

Las autoridades peruanas han declarado el estado de alerta por la inminente llegada de El Niño Costero, un fenómeno meteorológico que se espera que provoque un aumento significativo en las temperaturas y las lluvias. Este fenómeno comenzaría en marzo y se prolongaría hasta noviembre, según anunció la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno (Enfen).

En un comunicado emitido, la comisión detalló que esta medida se basa en un análisis exhaustivo de las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales, así como en las evaluaciones de pronósticos de modelos climáticos tanto nacionales como internacionales.

El pronóstico para el periodo de febrero a abril de 2026 sugiere que las precipitaciones en la costa norte estarán entre lo normal y lo superior a lo habitual, con posibilidad de lluvias de intensidad moderada a fuerte, especialmente en marzo y abril. Además, se anticipa que las temperaturas del aire superen los niveles normales en esta región.

En el ámbito hidrológico, se prevé que los caudales en la vertiente del Pacífico estén por encima de lo habitual, lo que podría dar lugar a eventos de crecidas repentinas.

Luis Vásquez, portavoz de Enfen, subrayó que la decisión de activar el estado de alerta se fundamenta en el monitoreo constante de las variables ambientales y en los resultados de los modelos climáticos.