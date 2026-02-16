En emergencia por lluvias cinco municipios del departamento Antioquia en Colombia

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia reporta afectaciones en Copacabana, Venecia, Chigorodó, Carepa y Santa Bárbara, al noroeste de Colombia, tras las precipitaciones registradas la noche de este sábado.

En el caso de Chigorodó y Carepa, en la subregión de Urabá, los coordinadores municipales de Gestión del Riesgo se desplazaron a los puntos afectados para realizar la evaluación de daños.

En la región Caribe de Colombia hay una afectación total de 236 mil hectáreas y solo en el departamento de Córdoba, 113 mil hectáreas quedaron devastadas según un mapeo satelital de unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres.

En San Vicente de Chucurí, un municipio ubicado en el departamento de Santander, limítrofe con Venezuela, los deslizamientos de tierra y la caída de rocas generaron el colapso de varios tramos de carretera que dejaron incomunicadas entre 400 y 500 familias campesinas.