INTT y Guardia del Pueblo inician plan para fortalecer la seguridad en zonas escolares

Con el objetivo de blindar la seguridad de la comunidad estudiantil, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) puso en marcha el plan nacional “Respeta tu rayado, no te rayes”; esta ambiciosa iniciativa contempla la demarcación y señalización de las zonas escolares en 1.217 planteles a lo largo del territorio nacional.
El proyecto, que abarca el mantenimiento de 300 mil metros lineales y 60 mil metros cuadrados de demarcación horizontal, está liderado por el dr. Luis Granko, presidente del INTT, y el G/D Carlos Aigster Villamizar, comandante de la Guardia del Pueblo, bajo una estrategia de cohesión popular-militar-policial, las labores iniciaron en las inmediaciones del complejo educativo Miguel Antonio Caro, en la parroquia Sucre de Caracas.
Alcance y cumplimiento legal
La intervención no se limita a la estética vial; se trata de una adecuación técnica técnica que incluye:
Pintura de pasos peatonales y flechas direccionales.
Rotulación de leyendas “pare” y señalización reglamentaria.
Cumplimiento estricto del manual venezolano de dispositivos de control del tránsito y el art. 23 de la Ley de Transporte Terrestre.
El despliegue tiene presencia en los 24 Estados y la Guayana Esequiba, donde se atenderán inicialmente 18 centros educativos, con la meta de superar los 50 planteles por cada entidad federal.