Francia: tormenta Nils deja un fallecido y aproximadamente 900.000 hogares sin electricidad

En Francia un camionero falleció y un empleado municipal resultó herido grave en la localidad Castelsarrasin, al caer árboles sobre sus vehículos debido a los fuertes vientos de la tormenta Nils, que alcanzaron en algunos puntos los 160 kilómetros por hora.

El departamento de Las Landas estaba bajo alerta naranja por fuertes vientos, y se registraron ráfagas de 162 kilómetros durante la noche en Biscarrosse, en la costa, y de 136 kilómetros en Mont-de-Marsan, en el interior.

Las autoridades indicaron que aproximadamente 900.000 hogares se quedaron sin electricidad en todo el país este jueves por la mañana, incluyendo 485.000 en Nueva Aquitania y 318.000 en Occitania.