Cataluña suspendió las clases por la borrasca Nils, con alerta roja por vientos de más de 100 km/h

La borrasca Nils sigue provocando fenómenos meteorológicos adversos en amplias zonas del país. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha reforzado los avisos por viento, lluvia y oleaje, activando alertas de nivel rojo en la costa gallega y norte peninsular, así como niveles naranja y amarillos en numerosas comunidades autónomas mientras el temporal continúa su paso.

La suspensión de la actividad educativa, universitaria, deportiva y sanitaria no urgente se mantiene durante la jornada. Además, la alerta ha obligado a cancelar numerosos actos públicos previstos, incluidos eventos de carnaval y presentaciones culturales. En el ámbito político, el parlamento catalán ha optado por aplazar el pleno previsto para la mañana y reprogramarlo a partir de las 3:00 de la tarde.