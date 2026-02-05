Todo listo para los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia

Los preparativos están listos en Milán-Cortina para la edición número 25 de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán del 6 al 22 de febrero y que ya cuenta con más de 1.1 millones de entradas vendidas.

Milán es considerado el mayor territorio olímpico de todos los tiempos, con un espacio de 22 mil kilómetros cuadrados sin embargo, aunque la mayoría de las instalaciones están operativas, incluyendo la Villa Olímpica, algunas obras de infraestructura y transporte han enfrentado carreras de último minuto para estar listas.

Esta será la edición con mayor extensión geográfica de la historia repartida entre Milán para los eventos de hielo y Cortina D’Ampezzo con actividades en nieve, junto con los Valles de Valtellina y Fiemme.

Respecto a los atletas, participarán cerca de 2.916 personas de 92 comités nacionales.

En un intento de una mayor sostenibilidad y de evitar elefantes blancos, la edición de este 2026 marca simbólicamente ese cambio de estrategia, reutilizando en la medida de lo posible instalaciones ya existentes y por ello tiene la peculiaridad de involucrar a tres regiones del norte de Italia, para un total de siete sedes de competición.