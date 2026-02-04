Inundaciones por lluvias destruyen puente en carretera del noroeste de Colombia

Las inundaciones provocadas por las intensas lluvias que afectan a Colombia destruyeron este martes un puente sobre el río Mulatos, en una carretera nacional que conecta al departamento de Antioquia con la costa caribe, así lo confirmaron las autoridades nacionales.

El colapso de la estructura interrumpió totalmente el tránsito por esta carretera que une a los departamentos de Antioquia y Córdoba, lo que obligó a declarar la calamidad pública y activar planes de contingencia para atender la emergencia y restablecer la movilidad.

La emergencia por las lluvias deja además de manera preliminar 7.510 familias afectadas en esa zona del noroeste del país, según cifras oficiales.

Eso sin contar con que la emergencia causada por las inundaciones se suman las afectaciones en la franja costera donde se ha elevado el nivel del mar por los fuertes vientos, lo que ha provocado erosión y destrucción de playas.