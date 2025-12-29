Sismo de magnitud 6,2 sacude costa de Perú

Un sismo de magnitud 6,2 sacudió Perú este sábado. El foco sísmico estuvo localizado a 66,4 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 36 kilómetros al este de Puerto Santa y a 94 kilómetros al norte de Trujillo.

Tras el evento, miles de personas abandonaron sus hogares en busca de seguridad. La situación se complicó con dos réplicas importantes en menos de tres horas, lo que mantiene en alerta máxima a las regiones de Áncash y La Libertad.

El Ministerio de Salud confirmó que diez personas resultaron heridas y se registran daños en viviendas y hospitales.

Estos eventos obligaron a muchas familias a dormir en calles y parques por temor a que sus casas se derrumbaran.

El Instituto Geofísico del Perú señaló que desde el pasado 21 de diciembre se registraron 11 sismos de diversa intensidad en el país.

Esta constante actividad se debe a que el Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde chocan placas de la tierra y se concentra la mayor parte de los temblores del mundo.