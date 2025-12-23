Un avión de transporte médico mexicano se estrelló frente a las costas de Texas causando la muerte de al menos cinco personas

Autoridades informaron que una avioneta de la marina mexicana se estrelló en Texas, en la localidad Galveston, Estados Unidos, provocando la muerte de al menos cinco personas.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Marina informó que la aeronave de dos hélices realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, la cual se especializa por su trabajo con pacientes pediátricos con quemaduras.

Entre los pasajeros, se encontraba uno de los niños afectados por quemaduras que pertenecía a la fundación, quien era acompañado por otros tres civiles y cuatro tripulantes de la marina.

La oficina del sheriff de Galveston informó que los equipos de emergencia ya fueron desplegados en la zona del accidente, donde se realizarán las investigaciones correspondientes.