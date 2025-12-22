Argentina reporta los tres primeros casos de influenza A H3N2

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la detección de los primeros tres casos del virus Influenza A H3N2 en territorio argentino mediante un comunicado difundido este viernes por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud.

Los pacientes, dos adolescentes en la provincia de Santa Cruz y un niño en la ciudad de Buenos Aires afrontan esta patología sin mayores complicaciones de salud.

Todos fueron diagnosticados con la variante K, las autoridades aclararon que, aunque esta mutación se asocia con una mayor capacidad de transmisión, no se ha registrado un aumento en la gravedad de la enfermedad.

Argentina se suma así a países como Bolivia, Perú, México y Colombia, que también han reportado la presencia de esta cepa en los últimos días.