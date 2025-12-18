Bolivia activa alerta epidemiológica preventiva ante riesgo de propagación de la influenza A H3N2

El Gobierno de Bolivia emitió este miércoles una alerta epidemiológica con el objetivo de anticiparse a un posible incremento de contagios de influenza A H3N2. La medida busca fortalecer la vigilancia ante la variante subclado K, que aún no ha sido identificada en el país.

La ministra de Salud, Marcela Flores, aclaró que la decisión responde a una estrategia de prevención y no a una crisis sanitaria actual. El objetivo es evitar una eventual saturación de los centros de salud nacionales, además de facilitar la agilización de procesos logísticos para garantizar el abastecimiento de medicamentos, reactivos e insumos médicos en todo el territorio nacional.

La ministra enfatizó que, según la evidencia científica disponible, la variante K no es más letal que las cepas que circulan desde el 2006, pero se estima que es un 20% más contagiosa, lo que podría generar una mayor presión en el sistema de salud si no se controla a tiempo.

Remarcó que actualmente no se han detectado casos de la variante K en el país, y en lo que va de año solo se han registrado 27 casos generales de influenza A H3N2, por lo que la declaratoria de alerta se debe al impacto que esta variante tuvo en el exterior.

En el caso de Bolivia, se han asumido medidas preventivas en los aeropuertos y puntos de acceso al país, ante el incremento de visitas de connacionales que residen en el exterior con motivo de las fiestas de fin de año.