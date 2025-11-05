Declaran estado de emergencia en Haití tras daños causados por Melissa

El gobierno de Haití declaró el estado de emergencia durante tres meses en seis departamentos del país tras los daños ocasionados por las lluvias provocadas por el huracán Melissa, que dejó 31 muertos y 21 desaparecidos.

La oficina de comunicación del Primer Ministro, Alix Didier Fils-Aimé, hizo el anuncio a través de un comunicado, citado por medios internacionales, en el cual también se informó sobre tres días de duelo, entre el lunes y el miércoles, cuando la bandera nacional ondeará a media asta.

Además, la medida incluye que las discotecas y otros establecimientos similares permanezcan cerrados durante el duelo, y que las estaciones de radio y televisión, así como otros medios de comunicación, programarán música y emisiones «acordes con la circunstancia».

De acuerdo con el comunicado, el estado de emergencia fue declarado en los departamentos del sur, sudeste, Grand-Anse, Nippes, oeste y noroeste, con el fin de hacer frente a las consecuencias provocadas por las lluvias sobre estos territorios.

Asimismo, para poder asistir a las poblaciones damnificadas y facilitar el restablecimiento «del curso normal de la vida en las zonas afectadas».