En Argentina: al menos nueve muertos y 29 heridos en choque en carretera

Tras un accidente en el que un autobús cayó a un arroyo luego de chocar con un automóvil este domingo, al menos nueve personas murieron y 29 resultaron heridas en misiones, al noreste de Argentina.

El accidente ocurrió en la madrugada cerca de la ciudad Oberá, y según fuentes policiales, dos de los heridos debieron ser derivados a hospitales de mayor complejidad en posadas, la capital provincial.

El autobús, de dos pisos, perdió el control a raíz del impacto frontal con el automóvil, rompió las defensas metálicas del puente y cayó varios metros al lecho de un arroyo. La zona de la ruta 14 donde tuvo lugar la tragedia se restringió para facilitar las tareas de rescate que se alargaron por varias horas para liberar a las personas que habían quedado atrapadas en el vehículo.

Se sabe que el autobús cumplía un servicio interprovincial, que permite el ascenso y descenso de viajeros a lo largo del recorrido, por lo que se desconoce la cantidad exacta de personas que transportaba.