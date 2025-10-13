Venezolana Clara Fuentes gana oro en mundial Parapowerlifting en Egipto

La paratleta venezolana, Clara Fuentes, conquistó la medalla de oro en el campeonato mundial de parapowerlifting, celebrado en El Cairo, Egipto, al lograr un impresionante levantamiento de 121 kilogramos en la categoría de 50 kg.

Fuentes, con su destacada actuación el pasado viernes, no solo obtuvo el máximo honor en su categoría, sino que además ratificó su posición entre las figuras más relevantes del powerlifting adaptado.

La venezolana superó a las representantes nigerianas Nworgu Esther (120 kg) y Ajiboye Rukayal (118 kg), confirmando su hegemonía en esta disciplina. El triunfo generó inmediatas muestras de apoyo en redes sociales, donde seguidores y compañeros deportistas destacaron el logro.

El logro de la deportista se produce en un año particularmente exitoso para el deporte venezolano adaptado, que continúa acumulando triunfos en competencias internacionales y demostrando la dedicación de sus atletas en diferentes disciplinas.