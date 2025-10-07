Alcalde Yanys Agüero: seguiremos levantando las banderas de la paz

El Alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero encabezó una tribuna antiimperialista desde la plaza Bolívar de Barquisimeto, con el propósito de denunciar las maniobras injerencistas del imperialismo estadounidense y de la OEA como su instrumento.

El pueblo organizado, GPPSB y diferentes movimientos políticos, servidores públicos, entre otros, hicieron acto de presencia en la plaza, “dejando en evidencia que la nación es amor y resiliencia; y no se doblega ante grupos falsos que pretenden operar tratando de poner en riesgo el país”.

El líder local Yanys Agüero, recalcó que a través de la tribuna se manifiesta el deseo de seguir trabajando por la paz de Venezuela, “aunque el enemigo sigue atacándonos porque somos un país con un gran potencial en minerales y grandes recursos, nosotros seguimos en pie con la bendición de Dios”, exclamó el Alcalde.

“El Presidente Nicolás Maduro es el campeón del diálogo y la paz, y a nosotros nos corresponde prepararnos orientando este proceso asambleario para que se extienda a las 134 circuitos comunales de nuestro municipio”, aseveró.

La máxima autoridad municipal aseguró: “nosotros seguiremos levantando las banderas de la paz y la tranquilidad”, comentó que durante el trayecto de la semana se ha venido cumpliendo una serie de actividades que forman parte de una agenda concreta integrando al Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), Sistema de Misiones y Grandes Misiones, Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Comunidades Indígenas, Colectivos, Comunas y el poder popular organizado.