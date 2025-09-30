Inicio / Noticias / Internacional / Tormenta tropical Imelda azota el Caribe y amenaza la costa este de EEUU

Tormenta tropical Imelda azota el Caribe y amenaza la costa este de EEUU

30 de septiembre de 2025 - 9:50 am Internacional 81 Vistas

La tormenta tropical Imelda ha azotado las Bahamas después de Cuba, con fuertes vientos y precipitaciones de hasta 30 centímetros en algunos lugares. Las enormes olas inundaron las calles costeras y la gente se vio obligada a quedarse en casa. En la isla Providence, se cerraron tiendas y oficinas y se cancelaron todos los vuelos.

Cuatro personas han muerto en Arizona a causa de las lluvias torrenciales que azotaron la ciudad minera Globe y sus alrededores. La riada arrastró vehiculos e inundó un establecimiento de venta de gas propano.

El agua esparció 1.000 contenedores de explosivos por toda la ciudad. Las operaciones de rescate están suspendidas debido a la fuerte corriente.

Los meteorólogos han advertido de que se espera que Imelda se convierta en huracán, pero que se desvíe de la costa este de Estados Unidos en dirección a las Bermudas.

El gobernador de Carolina del Sur ha emitido una advertencia a las comunidades costeras, ya que las fuertes ráfagas de viento y las precipitaciones que acompañan a la tormenta imelda suponen una grave amenaza. El gobernador de Carolina del Norte ha declarado el estado de emergencia por la tormenta que se aproxima.

Sitio web desarrollado por umbralweb.com
Producciones Mariano, C.A | J-08516401-4 | 1995 - 2025 © Derechos Reservados