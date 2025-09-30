Tormenta tropical Imelda azota el Caribe y amenaza la costa este de EEUU

La tormenta tropical Imelda ha azotado las Bahamas después de Cuba, con fuertes vientos y precipitaciones de hasta 30 centímetros en algunos lugares. Las enormes olas inundaron las calles costeras y la gente se vio obligada a quedarse en casa. En la isla Providence, se cerraron tiendas y oficinas y se cancelaron todos los vuelos.

Cuatro personas han muerto en Arizona a causa de las lluvias torrenciales que azotaron la ciudad minera Globe y sus alrededores. La riada arrastró vehiculos e inundó un establecimiento de venta de gas propano.

El agua esparció 1.000 contenedores de explosivos por toda la ciudad. Las operaciones de rescate están suspendidas debido a la fuerte corriente.

Los meteorólogos han advertido de que se espera que Imelda se convierta en huracán, pero que se desvíe de la costa este de Estados Unidos en dirección a las Bermudas.

El gobernador de Carolina del Sur ha emitido una advertencia a las comunidades costeras, ya que las fuertes ráfagas de viento y las precipitaciones que acompañan a la tormenta imelda suponen una grave amenaza. El gobernador de Carolina del Norte ha declarado el estado de emergencia por la tormenta que se aproxima.