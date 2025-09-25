Lo que se debe saber de los situación sísmica en Venezuela

Los principales sistemas de fallas en Venezuela son:

* Boconó (zona andina).

* San Sebastián (zona centro norte).

* Pilar (oriente).

En Venezuela estamos sobre “2” placas tectónicas:

* Placa del Caribe.

* Placa Suramericana.

Los movimientos posteriores y además relacionados directamente con un sismo principal no son réplicas, lo científicamente correcto es mencionarlos como “movimientos secundarios”.

Las construcciones son sismo resistentes, no es correcto llamarlas “antisísmicas”.

Sugerencias:

Al momento de iniciarse o presentarse el sismo:

*Bajo una mesa por ejemplo, debe cubrirse totalmente (cabeza y cuerpo, si no tiene donde meterse cúbrase entonces la cabeza de objetos que puedan caer), al culminar el movimiento inmediatamente salir, nunca salir.

Durante el sismo:

*Luego de sismo salir inmediatamente con calma a un lugar seguro (que previamente se estudió ya que hay cosas que uno tiene que planificar previo a un sismo o emergencia); bajar por escaleras que son parte seguras porque son elementos estructurales, no utilice ascensores.

*Caminar ligeramente inclinado hacia adelante, es decir, no erguido y con cautela, protegiéndose la cabeza de objetos que puedan caer durante el desplazamiento.

*Ideal tener las medicinas de la familia siempre en elmmismo lugar, así será fácil buscarlas.

*Se debe tener un plano de nuestro edificio o vivienda (físico y digital).

*“Si se puede” se debe cerrar agua y gas.

*Una vez en zona segura hacer revisión de miembros de grupo familiar y vecinos cercanos.

*Fortalecernos como grupo familiar y como comunidad.

*Los eventos sísmicos 𝙣𝙤 𝙥𝙪𝙚𝙙𝙚𝙣 𝙥𝙧𝙚𝙙𝙚𝙘𝙞𝙧𝙨𝙚

*Todo mensaje escrito o nota de voz debe tener la fecha y hora de su emisión.

*Es aceptable que un evento natural nos sorprenda ya que no son predecibles, 𝙡𝙤 𝙛𝙪𝙣𝙙𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡 𝙚𝙨 𝙚𝙨𝙩𝙖𝙧 𝙥𝙧𝙚𝙥𝙖𝙧𝙖𝙙𝙤.

En materia de sismología, sismo, seísmo, temblor, terremoto y movimiento telúrico es el mismo concepto: liberación de energía por interacción entre placas tectónicas:

Terre –> tierra / moto –> movimiento.