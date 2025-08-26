Fedeagro estima que solo 10 % de la producción nacional de café se exporta

La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (FEDEAGRO) informó que la exportación de café genera ingresos estimados de 30 millones de dólares anuales.

Vicente Pérez, director del rubro en Fedeagro, indicó que solo se ha comercializado internacionalmente 110.000 quintales del grano. Esto, afirmó, corresponde al 10 % de la producción nacional.

El gremio agrario estima que las cosechas para lo que resta de 2025 sean superiores al millón de sacos.