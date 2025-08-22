Autoridades supervisan avances en la reactivación de centrales azucareros en alianza con empresarios turcos

En el marco de las políticas orientadas al fortalecimiento del aparato productivo nacional, el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León, realizó una inspección en la Central Venezuela, ubicada en el municipio Sucre del estado Zulia, acompañado por inversionistas de Turquía y Venezuela.

Durante la visita, el ministro León destacó que esta iniciativa responde a los lineamientos del presidente Nicolás Maduro para revitalizar el sector agroindustrial y avanzar hacia la soberanía alimentaria.

“Estamos dando un paso firme en la recuperación de nuestras capacidades productivas, con el respaldo de aliados internacionales que confían en el potencial agrícola de Venezuela”, afirmó.

La alianza contempla la reactivación de tres centrales azucareros estratégicos: la Central Santa Clara en Yaracuy, el Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora (CAAEZ) en Barinas, y la Central Venezuela en el estado Zulia.

La inversión también tiene establecido junto a los productores y campesinos la siembra de 30.000 hectáreas de cultivo de caña de azúcar.

Se prevé que esta acción conjunta genere empleos directos e indirectos, impulse las economías regionales y contribuya significativamente al abastecimiento nacional de productos derivados de la caña de azúcar.

Con este esfuerzo, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable del campo venezolano, apostando por un modelo productivo soberano, inclusivo y eficiente.