Tren descarrila en los alpes suizos en medio de una alerta por aludes y deja 5 heridos

Autoridades locales informaron que al menos cinco personas resultaron heridas tras descarrilarse un tren regional en los alpes suizos debido a las inclemencias del tiempo.

La policía cantonal del Valais informó a traves de un comunicado que el accidente se produjo cerca de la localidad Goppenstein, cuando la región se encontraba en el segundo nivel más alto de alerta por aludes (nivel 4 de 5). El tren se dirigía entre Goppenstein y Hohtenn, y descarriló con 29 personas a bordo.

La policia indicó que “según los primeros elementos de la investigación, una avalancha podría haber atravesado la vía férrea poco antes del paso del convoy”.

Por otra parte, las autoridades indicaron que uno de los heridos fue evacuado al hospital de Sion, mientras que los otros cuatro fueron atendidos in situ por los servicios de emergencia.

Es importante mencionar que Suiza es famosa por su extensa y puntual red ferroviaria, con servicios frecuentes entre ciudades, pueblos e incluso aldeas. Los entusiastas del ferrocarril vienen de todo el mundo para recorrer algunas de las rutas más pintorescas o aquellas con subidas excepcionalmente empinadas.