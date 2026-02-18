Invierno extremo en Bielorrusia: más de 15.000 personas requieren atención médica por accidentes

Más de 15 mil bielorrusos han solicitado atención médica debido a accidentes ocurridos durante la temporada invernal, según informaron las autoridades locales.

El ministerio de Salud del país indicó que solo en la semana pasada, más de 700 residentes buscaron atención sanitaria, en un contexto donde las temperaturas alcanzan cerca de 14 grados bajo cero.

La mayoría de las lesiones se han producido por caídas y resbalones. Además, se ha reportado que aproximadamente el 20 % de los afectados son menores de edad, según fuentes oficiales.

Bielorrusia está experimentando el invierno más riguroso de los últimos cinco años, con temperaturas que en algunas regiones han llegado a descender hasta 33 grados bajo cero a principios de febrero.