Informe preliminar revela que avión de Satena se estrelló en Colombia volaba a baja altitud

El avión de Satena que se accidentó el 28 de enero cerca de Ocaña, en el noreste de Colombia, y que resultó en la muerte de sus 15 ocupantes, descendió a una altitud por debajo del relieve de la región antes de impactar, según un informe preliminar de la investigación publicado este lunes.

El documento, elaborado por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC), que forma parte de la Aeronáutica Civil, indicó que el Beechcraft 1900 estaba en descenso hacia el Aeropuerto de Ocaña cuando alcanzó una altitud de aproximadamente 7,900 pies, continuando su descenso hasta cerca de 6,300 pies, en un área donde las montañas superan esa altura.

Los restos del avión fueron hallados en Curasica, en el municipio de La Playa de Belén, norte de Santander, a una altitud cercana a 6,881 pies, tras colisionar directamente con el terreno montañoso a las 16:55, hora local.

El informe también destaca que la última comunicación con el control de tránsito aéreo se produjo cuando la tripulación informó que se encontraba a unas 15 millas náuticas de Ocaña.