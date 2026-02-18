Autoridades mantienen alerta en zonas de alto riesgo en Mérida tras desbordamiento del río Chama

En el municipio Alberto Adriani del estado Mérida, las intensas precipitaciones provocaron que varias comunidades resultaron anegadas por el desbordamiento del caudal del río Chama.

El alcalde de esa jurisdicción, Lisandro Segura, informó que en las localidades afectadas por la crecida del río «se espera al cese de las lluvias» para que el nivel del agua pueda descender.

En la carretera Panamericana que conecta a El Vigía y Los Guayabones el paso es a riesgo y en donde continúan las labores para restablecer el tránsito vehicular luego del deslizamiento de material rocoso.