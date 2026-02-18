Autoridades del INTT activarán jornada de actualización de datos en seis Estados a partir del 18 de febrero

El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) anunció la ejecución de un operativo especial de actualización de datos y registro vehicular que se llevará a cabo entre el 18 y el 22 de febrero. La medida busca depurar el registro nacional de vehículos y conductores, facilitando el acceso a trámites legales en puntos estratégicos de seis entidades federales.

Las jornadas, que se desarrollarán de manera itinerante, permitirán a los usuarios gestionar documentos como licencias de conducir (original y renovación), traspasos, registros originales de vehículos y certificaciones de datos.

El cronograma de atención por Estado será el siguiente:

Fecha Estado Ubicación del Operativo 18 de feb Táchira Sede de la Alcaldía del Municipio García de Hevia (La Fría). 18 de feb Lara Aeropuerto Internacional «Jacinto Lara», Av. Vicente Landaeta Gil. 19 de feb Sucre Sede de la Alcaldía del Municipio Bermúdez (Carúpano). 20 de feb Zulia Cancha de usos múltiples, Av. Independencia (Mene Grande). 21 de feb Monagas Plaza Bolívar de El Furrial, municipio Maturín. 21 de feb Guárico Cancha techada de Los Moraos, municipio Pedro Zaraza.

Para que su trámite sea efectivo durante estas jornadas, es importante considerar los siguientes puntos técnicos y legales:

Recuerde que el INTT ha migrado gran parte de su plataforma a la modalidad digital. Sin embargo, estas jornadas físicas son cruciales para aquellos que requieren verificación de seriales.

El Instituto mantiene la política de “cero efectivo”. Los pagos de aranceles deben realizarse a través de la plataforma del banco de Venezuela o mediante puntos de venta habilitados en el sitio, utilizando el sistema de Biopago.

Se recomienda a los conductores portar su cédula de identidad laminada, el certificado de registro de vehículo (título de propiedad) y, en caso de renovaciones de licencia, el certificado médico de conducir vigente.

Este despliegue coincide con el cierre de las festividades de carnaval, por lo que las autoridades también estarán verificando el cumplimiento de la resolución conjunta 004, que regula los límites de velocidad para el transporte público y de carga.

Recordemos que la actualización del registro no solo es un deber legal, sino que facilita procesos de compra-venta y garantiza que el sistema de subsidio de combustible (a través de la plataforma patria) esté vinculado correctamente al propietario actual del vehículo.