20 lesionados dejó siniestro vial en la carretera de Ocumare de la Costa

Una excursión de tipo full day proveniente de Caracas se precipitó por un barranco en el km 17 de la carretera Ocumare de la Costa, los heridos iban en una camioneta Encava.

A los lesionados se les prestó atención médica y ya fueron dados de alta.

Las personas involucradas se trasladaban desde la ciudad Caracas en una camioneta Encava cuando se precipitó en el kilómetro 17 de la carretera, dejando a seis de ellos con heridas de gravedad.

Al momento, autoridades y funcionarios competentes acudieron al lugar para ayudar a los lesionados, quienes fueron trasladados a distintos centros médicos de Maracay.

Las 20 personas ya habían finalizado su viaje y se dirigian nuevamente a Caracas.