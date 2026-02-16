Táchira: desplegados más de cinco mil funcionarios de PC en el operativo carnaval 2026

Un contingente de 5.737 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de organismos de seguridad ciudadana del estado Táchira forman parte del despliegue del dispositivo Carnavales Felices y Seguros 2026.

El operativo, realizado en perfecta unión cívico-militar-policial, tiene como objetivo principal garantizar la paz, el sosiego y el disfrute de propios y visitantes durante el asueto de febrero en toda la jurisdicción fronteriza, la cual dispone de 36 balnearios aptos y de cuatro parques nacionales.

​Bajo las directrices de la ZODI 21 Táchira y la Gobernación de la entidad, las operaciones de orden interno se concentrarán en el resguardo de las principales arterias viales.

El comandante de la ZODI, ​Carlos Bastidas Bastidas, detalló que la logística cuenta con una sólida infraestructura de vigilancia que incluye 54 puntos de atención al ciudadano y 22 puntos de atención integral.

Para cubrir los 29 municipios, se han dispuesto 643 vehículos, 207 motocicletas, 52 ambulancias y 14 embarcaciones; además estarán disponibles servicios de grúa y de emergencia en los puntos de mayor afluencia.

El despliegue se mantendrá vigente durante toda la temporada de carnaval, para asegurar que el Táchira siga siendo un destino seguro para el turismo nacional e internacional. En consecuencia, la autoridad exhortó a la población a respetar las normas de tránsito y las indicaciones en las 29 vías turísticas habilitadas.