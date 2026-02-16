Lanzan guía gratuita para el cuidado emocional en el cáncer infantil

Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, fue lanzada una guía digital gratuita que busca visibilizar y atender una dimensión esencial del tratamiento oncológico pediátrico: el impacto emocional en los niños y sus familias.

Aunque el debate público suele centrarse en diagnósticos, protocolos médicos y acceso a terapias, especialistas advierten que el proceso oncológico también implica miedo, ansiedad, cambios en la dinámica familiar y un desgaste psicológico significativo. Este componente, menos visible, influye directamente en la experiencia y calidad de vida del paciente.

Organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han señalado la importancia de integrar el abordaje psicosocial dentro del tratamiento del cáncer infantil, reconociendo su papel en el bienestar integral del niño y su entorno.

En respuesta a esta necesidad, la Fundación Amigos del Niño con Cáncer del estado Lara (FANCA), con más de tres décadas de trabajo social acompañando a familias, desarrolló junto a Mundo YÜ —proyecto especializado en educación emocional y prevención en salud mental infantil— una herramienta práctica y de libre acceso dirigida a padres, cuidadores, docentes y redes de apoyo.

El material fue elaborado por el psicólogo Stefan Meroslaw y combina experiencia clínica, acompañamiento comunitario y recursos tecnológicos. Su propósito es democratizar el acceso a herramientas psicológicas especializadas, permitiendo que cualquier persona pueda contar con orientación clara para afrontar el proceso.

La guía ofrece contenidos sobre cómo comunicar el diagnóstico a los niños de manera adecuada, cómo identificar y gestionar emociones complejas, estrategias para sostener la rutina durante el tratamiento y recomendaciones para fortalecer el entorno afectivo que rodea al paciente.

El documento puede consultarse y descargarse gratuitamente a través del sitio web de Mundo YÜ ([www.mundoyu/fancalara](http://www.mundoyu/fancalara)).

Desde Mundo YÜ destacan que la iniciativa forma parte de una visión preventiva de la salud mental, orientada a llevar recursos psicológicos a contextos donde suelen ser limitados. Para FANCA Lara, la alianza representa una ampliación de su labor social, incorporando nuevas herramientas que reconocen el cuidado emocional como parte inseparable del tratamiento médico.

En una jornada dedicada a generar conciencia sobre el cáncer infantil, la propuesta pone en primer plano un mensaje claro: acompañar también es parte del tratamiento. Porque más allá de los hospitales, el proceso se vive en casa, en la escuela y en cada vínculo que sostiene al niño durante su recuperación.