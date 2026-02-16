Barquisimeto se llena de color y tradición con el inicio del carnaval

Con un despliegue de creatividad y entusiasmo, las calles de Barquisimeto se transformaron en un escenario de fiesta durante el inicio de los desfiles oficiales de los carnavales 2026. El evento contó con la presencia del gobernador Luis Reyes Reyes y el Alcalde de Iribarren Yanys Agüero, quienes disfrutaron de esta fiesta junto al público y el jurado que calificó cada una de las carrozas participantes.

La colorida caravana, que partió desde la estación de servicio El Tamunangue hasta el emblemático monumento El Obelisco, cautivó a los asistentes con las bandas shows, coreografías, disfraces y música.

Ambas autoridades destacaron la impecable organización y el esfuerzo de las comunidades en el diseño de las carrozas y la participación en esta fiesta de carnaval.

Por otra parte, las principales arterias viales y puntos turísticos de Lara estarán bajo estricta vigilancia durante esta temporada de Carnaval. Desde el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, el dispositivo de seguridad moviliza a más de 11 mil funcionarios de diversos cuerpos policiales y militares, y el despliegue busca cubrir los 19.600 kilómetros cuadrados del territorio larense

A través de la Corporación de Turismo del Estado Lara, el Ejecutivo regional ha dispuesto una agenda integral que abarca hasta el próximo martes.

El plan considera el despliegue de actividades en los principales atractivos turísticos del estado, garantiza la alegría, cultura y una logística organizada para los visitantes.