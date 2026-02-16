Autoridades regionales y municipales dieron inicio al despliegue de actividades para el asueto de carnaval

Alrededor de 17 movimientos sociales estarán haciendo vida durante el asueto de carnavales 2026 en los distintos parques y atractivos turísticos dispuestos en la entidad larense, así lo informó el Alcalde de Iribarren, Yanys Agüero.

Además, señalaro que fue realizado un despliegue y recorrido que abarca los nueve municipios del estado Lara y como eje principal una programación variada desde las inmediaciones de El Obelisco con una amplia cartelera musical, así lo informó Carmen Julia Leal, Presidenta de la Corporación de Turismo del estado Lara.