Vinotinto femenina Sub20 culmina la fase grupos y se prepara para el exagonal

La selección de Venezuela terminó la fase de grupos Del Conmebol Sudamericano Sub-20 femenino con un Empate a cero goles ante su similar de Chile, partido se disputó en el estadio Emiliano Ghezzi. El resultado le permitió a la Vinotinto afinasarse en el segundo lugar de la zona a y preparse para el hexagonal final del torneo.

Para la ronda final del Sudamericano avanarán los tres primeros de cada grupo, donde disputarán un todo contra todos. Los cuatro primeros de esta liguilla avanzará a la Copa del Mundo Sub-20 que se realizará en Polonia durante el mes septiembre.

Venezuela dominó el encuentro frente a Chile, pero no logró pasar del empate pese a su insistencia ofensiva. El despliegue de Graterol y Gutiérrez por las bandas y la solidez defensiva de Ivana Veloz marcaron el ritmo del partido. No obstante, la mala suerte de Anggely Muñoz, con dos remates al larguero, impidió que la superioridad criolla se tradujera en el marcador.

Con esta igualdad, las dirigidas por Ángel Hualde finalizan segundas en la clasificación y junto a Colombia y Paraguay son quienes acceden a la instancia definitiva del torneo donde se medirán a Brasil, Argentina y Ecuador.