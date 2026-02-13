UCLA se consolida como referente editorial científico nacional con tres revistas entre las seis mejores del país

La Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) ha reafirmado su posición de vanguardia en la producción científica venezolana al lograr que tres de sus publicaciones se ubiquen entre las seis mejores del país, según los últimos resultados oficiales del Ranking del Índice de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología (Revencyt).

De acuerdo con la información publicada en el sitio web de la Biblioteca Digital de la Universidad de Los Andes (BDULA), ente encargado de coordinar los procesos de publicación y preservación de estos documentos, la UCLA ha destacado por su excelencia técnica y rigor editorial. El Revencyt otorgó en diciembre 2025 las siguientes posiciones a las revistas de esta casa de estudios:

Bioagro: Se posicionó en el tercer lugar nacional con 82,98 puntos, consolidándose como la referencia número uno en el área de agronomía en Venezuela.

Dissertare (Revista de Investigación en Ciencias Sociales): Alcanzó el cuarto lugar con 80,85 puntos, liderando el ámbito de las humanidades y ciencias sociales de la institución.

Gaceta Técnica: Obtuvo el sexto lugar con 79,43 puntos, demostrando la solidez de la universidad en ingeniería civil, urbanismo y tecnología.

Este logro es particularmente significativo dado que la UCLA, con apenas una docena de revistas en el ranking, logró capturar el 50 % del top 6 nacional, superando en eficiencia operativa a instituciones con un volumen editorial masivo. Esta estrategia de “calidad sobre cantidad” posiciona a la universidad larense como un modelo de gestión editorial sostenible y de alto impacto internacional, manteniendo indexaciones de prestigio como Scopus y Web of Science en el caso de Bioagro.

Al respecto, la Directora de Investigación de la UCLA, Rita Ávila, destacó el esfuerzo detrás de estos resultados:

“Esto es el reflejo del trabajo que con incansable mística vienen realizando los equipos editoriales de las revistas UCLA para alcanzar y mantener los más estrictos estándares de calidad”.

Además de las tres revistas en los primeros puestos, la UCLA cuenta con otras publicaciones destacadas en el listado nacional, tales como Ágora de Heterodoxias (puesto 21), Boletín Médico de Postgrado (puesto 44) y Mayéutica (puesto 55), evidenciando una fortaleza académica transversal en diversas áreas del conocimiento.

El Ranking Revencyt evalúa periódicamente la calidad editorial bajo 106 criterios rigurosos que incluyen la normalización, el cumplimiento de estándares internacionales y los procesos de arbitraje por pares.

Los resultados completos y la metodología pueden consultarse directamente en la fuente oficial: http://bdigital2.ula.ve/bdigital/index.php/servicios/metodologia-revencyt/26-ranking-2023.