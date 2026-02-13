Decretan emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos de Colombia

El gobierno de Colombia decretó estado de emergencia por las inundaciones que azotan varias regiones del norte del país, debido a una atípica temporada de lluvias que deja al menos 18 muertos.

El mandatario Gustavo Petro y su gabinete firmaron el decreto 0150 con el que declaran una nueva emergencia económica y social en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por 30 días.

Se pudo conocer que la crisis golpea especialmente el departamento de Córdoba, de tradición ganadera, donde según las autoridades más de 150.000 habitantes sufren a causa de los desbordamientos de una represa y varios ríos que mantienen sus viviendas bajo el agua.

El gobierno calcula que más de 4.300 viviendas han quedado destruidas por la emergencia.

Las autoridades estiman que hasta 300.000 hectáreas están inundadas en Colombia, mientras que el gremio de ganaderos informó de la muerte de por lo menos 1.200 cabezas de ganado.