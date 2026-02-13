Caracas y Washington sellan acuerdo energético a largo plazo en histórica visita de EEUU

Venezuela y Estados Unidos formalizaron una asociación energética a largo plazo tras una visita de alto nivel a Caracas. La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de energía estadounidense, Chris Wright, encabezaron el encuentro en el Palacio de Miraflores para establecer una agenda de cooperación productiva.

Durante la reunión privada, ambas delegaciones evaluaron proyectos específicos para aumentar la producción de hidrocarburos y estabilizar el sistema eléctrico venezolano. Delcy Rodríguez señaló que el gobierno ya cuenta con planes definidos que espera concretar a corto plazo, subrayando que la complementariedad energética ha sido una constante histórica entre ambas naciones. Por su parte, el equipo técnico estadounidense busca agilizar los mecanismos para que la inversión extranjera fluya de manera efectiva en el parque industrial del país.

El secretario Chris Wright afirmó que la administración de Donald Trump tiene el compromiso de «liberar» la economía venezolana mediante la emisión de licencias que permitan a las empresas invertir y generar empleos.

Wright, reconoció que las sanciones han representado una restricción previa, pero aseguró que el Departamento del Tesoro ya trabaja en flexibilizar estas medidas bajo estrictas condiciones de control. El funcionario estadounidense proyecta un incremento sustancial en la producción de gas y crudo si se mantiene el trabajo conjunto entre ambos países durante este año.

Este acercamiento se produce días después de que el parlamento venezolano aprobara una reforma a la Ley de Hidrocarburos para abrir el sector a capitales privados.