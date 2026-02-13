Canciller se reunió con Nuncio Apostólico para ratificar compromiso con la paz y el diálogo

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, sostuvo una reunión clave con el Nuncio Apostólico en Venezuela, monseñor Alberto Ortega Martín. El eje central del encuentro fue la construcción de una convivencia democrática y la protección de la paz ciudadana. Ambos representantes analizaron el panorama nacional, coincidiendo en que el respeto al derecho internacional y la justicia son los cimientos fundamentales para garantizar la estabilidad y el bienestar de la población.

A través de sus redes oficiales, Gil, calificó el diálogo y la reconciliación como valores «prioritarios» e irrenunciables para el gobierno bolivariano. Durante la cita, el canciller reafirmó la postura de Venezuela sobre la defensa de la soberanía de los pueblos.

Según destacó el diplomático, el respeto a la autodeterminación es la única vía posible para transitar hacia un orden global donde prevalezca el entendimiento sobre la confrontación.

El encuentro concluyó con una reafirmación de principios compartidos entre Caracas y El Vaticano.

Gil, enfatizó que la paz y la justicia social solo pueden sostenerse mediante un compromiso genuino con las leyes internacionales. Con esta reunión, el gobierno busca fortalecer los canales de mediación y colaboración institucional, apostando por una diplomacia de paz que promueva la armonía ciudadana y el respeto mutuo en el escenario internacional.