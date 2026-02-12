Luego de una actuación dominante que selló su pase a la ronda final del Sudamericano sub-20, la selección de Venezuela ya está lista para enfrentar este jueves 12 de febrero, su último compromiso de la fase de grupos ante la selección de Chile.

El combinado nacional llega a este encuentro con la moral en alto tras vencer 2-0 a Paraguay en la jornada anterior. La Vinotinto en ese encuentro destacó por su la solidez defensiva y la contundencia en ataque, gracias a un soberbio gol de media distancia de Génesis Hernández y un cobro penal efectivo de Melanie Chirinos.

A pesar de haber logrado la clasificación anticipada, el Director Técnico Ángel Hualde y sus dirigidas encaran el duelo de mañana con la máxima seriedad. El objetivo es cerrar esta etapa como líderes de grupo, una posición que les otorgaría una ventaja estratégica para la fase final y mostrar sus jerarquía en la región.

El rival, Chile, llega al encuentro sin posibilidades matemáticas de avanzar tras sumar apenas un punto en el certamen, lo que convierte a Venezuela en la clara favorita para quedarse con el triunfo.

Colombia: 3 partidos jugados – 7 puntos

Venezuela: 3 partidos jugados – 6 puntos

Paraguay: 3 partidos jugados – 4 puntos

Uruguay: 4 partidos jugados – 4 puntos

Chile: 3 partidos jugados – 1 punto