UCLA presenta el “Modelo Barquisimeto”: Estudiantes de Economía impulsan la Economía Circular en el sector industrial de Lara

La Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) se consolida como epicentro de la vanguardia académica y productiva tras la presentación de los resultados de la asignatura Economía Circular. La jornada, que reunió a los sectores más influyentes de la región, demostró que el estado Lara avanza firmemente hacia un modelo de desarrollo sostenible con alta capacidad de exportación.

La información fue suministrada por Concetta Esposito de Díaz, docente titular de la asignatura y reconocida Asesora de Gestión Tecnológica, quien destacó que esta iniciativa forma parte de un compromiso integral por conectar la academia con la realidad económica del país.

Innovación Circular: Del DCEE al sector productivo

Bajo la guía de la profesora Esposito de Díaz, los estudiantes de Economía del Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCLA desarrollaron el proyecto titulado «Innovación Circular, el Modelo Barquisimeto».

Este trabajo de campo consistió en el análisis profundo de siete empresas locales, de las cuales seis demostraron una implementación efectiva de procesos circulares. El estudio realizado por los futuros economistas evidenció que Barquisimeto posee un tejido empresarial robusto, capaz de optimizar recursos para el crecimiento económico sostenible y la generación de valor agregado.

“Estamos en una economía que está creciendo en el estado Lara y, específicamente, en Barquisimeto. Los estudiantes han analizado empresas debidamente registradas que ya están generando productos, no solo para el consumo interno, sino con un alto potencial de exportación”, afirmó la profesora Concetta Esposito de Díaz.

Alianza estratégica por el futuro del país

El evento contó con una participación institucional de alto nivel, incluyendo a miembros del Consejo Legislativo del estado Lara (CLEL), la Cámara de Comercio de Lara, y la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales y Artesanos (CAPMIL), además de profesores de diversas universidades de la ciudad. Esta presencia ratifica el respaldo de los sectores público y privado a la formación de una nueva generación de economistas con visión de sostenibilidad operativa.

Como cierre de la jornada, la especialista en gestión tecnológica enfatizó la misión de la universidad en estos tiempos de transformación: “Cumplimos una vez más con nuestro servicio de docentes formando al futuro de este gran país”.

Con la validación de este «Modelo Barquisimeto», la UCLA y la profesora Esposito de Díaz sientan las bases para que la economía circular se convierta en el estándar de eficiencia y rentabilidad para el empresariado larense.