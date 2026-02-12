Programa Mundial de Alimentos dice que naufragó embarcación en el Delta que transportaba seis toneladas de alimentos

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó que naufragó una embarcación que transportaba seis toneladas de alimentos en una zona remota del estado venezolano Delta Amacuro, como parte de su programa de comidas escolares, sin que se hayan reportado heridos o muertos.

El director encargado del Programa Mundial de Alimentos en Venezuela, Andrés Rodríguez, informó que ya están investigando las causas del incidente y tomaron medidas para evitar que vuelva a ocurrir.

Según información local, la embarcacióntrasladaba seis toneladas de alimentos que serían distribuidas a unas 200 familias y estudiantes en escuelas de acceso exclusivamente fluvial en la zona Capure, en el municipio Pedernales del estado Delta Amacuro.

El presidente encargado del programa aseguró que ya se encuentran trabajando para reponer los alimentos y asegurar que las familias reciban el apoyo lo antes posible.

El Programa Mundial de Alimentos entre ellos el Programa de Comidas Escolares llega a más de 200 escuelas en Delta Amacuro, principalmente ubicadas en comunidades indígenas Warao, a las que solo se puede llegar por río.