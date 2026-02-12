Más de 3.600 personas han sido evacuadas en Portugal por riesgo de desbordamiento del río Mondego

Este miércoles, tras las evacuaciones preventivas en las localidades portuguesas de Coimbra, Montemor-O-Velho y Soure, en el centro de Portugal por el riesgo de desbordamiento del río Mondego, el oficial de operaciones de la autoridad de emergencia y Protección Civil, Telmo Ferreira, explicó que la situación es «bastante complicada», ya que hay riesgo de que se desborde el río «o incluso del colapso de los diques de protección de esas localidades».

En total, han desalojado a 3.580 personas, que se suman a las cerca de 1.200 personas que permanecen evacuadas en diferentes puntos del país a causa de los temporales de las últimas semanas, que han causado en Portugal siete fallecidos y al menos seis muertes indirectas de personas que se han caído de tejados mientras intentaban repararlos tras las borrascas.

Ferreira, precisó que la cantidad de agua que fluye en el caudal, así como su presión, pueden provocar que «el agua suba demasiado y pase por encima de los diques», sin implicar obligatoriamente una ruptura de esas infraestructuras.

Por ende, señaló que las próximas horas son cruciales para entender si realmente se resuelve la situación o si hay una desaceleración de los caudales.