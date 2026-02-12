Canadá conmocionada por el número de decesos en un violento incidente escolar

Un remoto pueblo de montaña en Canadá se vio sacudido por el tiroteo escolar más mortífero ocurrido en décadas en el país.

La policía reportó haber encontrado a seis personas sin signos vitales y decenas de heridos al llegar a la escuela secundaria en Tumbler Ridge, en una localidad de tan solo 2.400 habitantes en el noreste de Columbia Británica, a primera hora de la tarde de ayer martes.

Tras el hecho, dos víctimas fueron trasladadas en helicóptero desde la escuela al hospital con lesiones graves o potencialmente mortales, mientras que unas 25 personas más también estaban recibiendo atención médica en un centro médico local.

Cabe resaltar que los tiroteos masivos son poco frecuentes en Canadá, por lo que este tipo de incidentes escolares suelen ser casi desconocidos.

Como datos de comparación, en el año 2023, el 38 % de los homicidios en Canadá involucraron un arma de fuego, mientras que el 76 % de los homicidios en Estados Unidos, país vecino, estuvieron relacionados con armas de fuego.