25 venezolanos dirán presente en el día inaugural de la MLB 

La bandera de Venezuela ondeará con fuerza en el inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, que subirá el telón este próximo 25 de marzo.

Un total de 25 peloteros criollos están proyectados para integrar los lineups titulares en la jornada inaugural, reafirmando el impacto y la jerarquía de nuestra representación en el mejor béisbol del mundo con 13 jugadores alineados en la Liga Nacional y 12 en la Americana.

Liga Americana (12 jugadores):

• José Altuve (2B) – Astros de Houston

• Andrés Giménez (2B) – Azulejos de Toronto

• Willson Contreras (1B/DH) – Medias Rojas de Boston

• Wilyer Abreu (OF) – Medias Rojas de Boston

• Carlos Narváez (C) – Medias Rojas de Boston

• Gabriel Arias (INF) – Guardianes de Cleveland

• Bryan Rocchio (SS) – Guardianes de Cleveland

• Salvador Pérez (C) – Reales de Kansas City

• Maikel García (3B) – Reales de Kansas City

• Gleyber Torres (2B) – Tigres de Detroit

• Pablo López (P) – Mellizos de Minnesota (Abridor del Opening Day)

• ⁠Anthony Santander (OF) – Azulejos de Toronto

Liga Nacional (13 jugadores):

• Ronald Acuña Jr. (OF) – Bravos de Atlanta

• Keibert Ruiz (C) – Nacionales de Washington

• Francisco Álvarez (C) – Mets de Nueva York

• Jackson Chourio (OF) – Cerveceros de Milwaukee

• William Contreras (C) – Cerveceros de Milwaukee

• Pedro Pagés (C) – Cardenales de San Luis

• Moisés Ballesteros (C/DH) – Cachorros de Chicago

• Gabriel Moreno (C) – Cascabeles de Arizona

• Miguel Rojas (2B/SS) – Dodgers de Los Ángeles

• Luis Arráez (1B/2B) – Gigantes de San Francisco

• Freddy Fermín (C) – Padres de San Diego

• Ezequiel Tovar (SS) – Rockies de Colorado

• Luisángel Acuña (INF) – Mets de Nueva York