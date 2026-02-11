Especialistas advierten a padres estar alerta sobre el videojuego Roblox tras el secuestro de dos niñas

El reciente caso de secuestro de dos menores en Florida, captadas a través de Roblox, ha puesto bajo la lupa la seguridad de esta plataforma que alberga a millones de niños. Aunque el juego se percibe como un espacio creativo, los expertos advierten que el riesgo real reside en sus funciones de interacción social, donde adultos malintencionados pueden eludir filtros de seguridad para contactar a menores bajo identidades falsas o mediante el uso de «monedas» del juego como señuelo.

Según psicólogos expertos, para mitigar estos peligros, es crucial que los padres utilicen las herramientas de control parental actualizadas en 2025, que permiten vincular la cuenta del adulto con la del menor.

Entre las medidas recomendadas se encuentran la restricción total del chat para que solo amigos conocidos puedan escribir.

La activación de un pin de seguridad para evitar cambios en la configuración y, sobre todo, la prohibición estricta de migrar la conversación a aplicaciones externas como discord o snapchat, donde el monitoreo es casi imposible.