Activarán encuesta nacional para trabajadores a través de la plataforma del Sistema Patria

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que muy pronto se llevará a cabo una encuesta nacional dirigida a todos los trabajadores del país a través de la plataforma del Sistema Patria.

Indicó Rodríguez que muy pronto van a hacer una encuesta para los trabajadores del país para conocer sus opiniones, condiciones laborales y para ver el respeto a sus derechos.

En tal sentido, la mandataria encargada instó a la clase obrera a estar atenta a la encuesta, asegurando que el objetivo final es “diseñar un nuevo modelo laboral”.