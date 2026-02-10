Presidenta encargada de Venezuela llama a sumar en favor de la Ley de Amnistía

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó a todos los sectores del país a sumarse al proceso de consultas públicas de la Ley de Amnistía para la convivencia democrática y la paz que entrará en segunda discusión en la Asamblea Nacional (AN).

Invitó a que participen todos los sectores del país, sumar para esta Ley de Amnistía y sumar también al programa de convivencia democrática y paz, desde las diferencias, la pluralidad y el respeto.

Rodríguez, ofreció sus declaraciones durante su participación en una jornada de trabajo en una visita a una planta procesadora de alimentos en el estado Miranda.