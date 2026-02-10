En Lara fue realizada la Consulta Pública Nacional del Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos

Desde la sede de la Cámara de Comercio de Lara, fue realizada la Consulta Pública Nacional del Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, normativa que fue aprobada recientemente en primera discusión por la Asamblea Nacional, así lo informó el Ing. Nelson Torcate, Secretario General de Gobierno del estado Lara.

“Esta ley de avanzada quiere proponer una nueva institucionalidad y además recuperar lo que tiene que ver con la promoción y protección de los derechos del consumidor final, sin descuidar todos los derechos que tienen los productores y demás agentes económicos”.

Por otra parte, el Presidente de la Cámara de Comercio de Lara, José Vicente Ríos, consideró necesario se mejore el texto legal para reemplazar la Ley de Costos y Precios Justos, y así dar paso a una economía más moderna.