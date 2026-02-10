Ascendió a 18 los muertos por ola de frío en Nueva York

Una feroz arremetida del invierno ha dejado un saldo trágico y caos logístico en Nueva York que eleva su cifra de fallecidos por temperaturas extremas a 18 personas.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que el número de víctimas fatales ascendió y la ciudad ha registrado condiciones gélidas sin precedentes, con temperaturas reales de -16°c y sensaciones térmicas que se desplomaron hasta los -25°c.

La oficina del médico forense detalló que la hipotermia fue la causa directa de muerte en cinco de los casos registrados, sin embargo, el informe clínico añade un dato alarmante: el consumo de alcohol y sustancias sicotrópicas contribuyeron a la muerte de cuatro personas, al inhibir la respuesta natural del cuerpo ante el frío extremo.

A diferencia de un invierno común, estas olas de aire ártico pueden congelar el tejido humano expuesto en menos de 30 minutos. Además, el fenómeno del «frente ártico» en América evidencian una inestabilidad climática que, según expertos, está provocando eventos meteorológicos más violentos y simultáneos en el hemisferio norte.

Según el Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas de la ciudad, el pasado enero, el sistema 311, dedicado a servicios municipales no urgentes, recibió casi 80.000 quejas de vecinos de la gran manzana por falta de calefacción y agua caliente en sus casas.