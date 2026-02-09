Inicio / Noticias / Internacional / Sensación térmica en Nueva York alcanzó los -26 grados

Sensación térmica en Nueva York alcanzó los -26 grados

09 de febrero de 2026 - 2:14 pm Internacional 94 Vistas

Nueva York vivió el pasado domingo un frío extremo, incluso más intenso que en algunas zonas de la antártida, luego de un fin de semana marcado por vientos peligrosos y temperaturas potencialmente mortales en gran parte del noreste de Estados Unidos y Nueva Inglaterra.

Según reportes meteorológicos, en la gran manzana, los termómetros marcaron 3 grados, pero la sensación térmica cayó hasta 14 grados bajo cero debido a los fuertes vientos.

En otras áreas del noreste, la sensación térmica llegó a 40 grados bajo cero.

