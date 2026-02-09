Sensación térmica en Nueva York alcanzó los -26 grados

Nueva York vivió el pasado domingo un frío extremo, incluso más intenso que en algunas zonas de la antártida, luego de un fin de semana marcado por vientos peligrosos y temperaturas potencialmente mortales en gran parte del noreste de Estados Unidos y Nueva Inglaterra.

Según reportes meteorológicos, en la gran manzana, los termómetros marcaron 3 grados, pero la sensación térmica cayó hasta 14 grados bajo cero debido a los fuertes vientos.

En otras áreas del noreste, la sensación térmica llegó a 40 grados bajo cero.